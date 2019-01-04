MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti Olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Kaç Belediye...
IHAAW160335-SIY/04-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir.
IHAAW160335-SIY/04-01-2019
- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir" dedi. 04.01.2019 16: 03: 35 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA