MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti Olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Kaç Belediye...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti Olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Kaç Belediye...

IHAAW160335-SIY/04-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,

IHAAW160335-SIY/04-01-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir" dedi. 04.01.2019 16: 03: 35 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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