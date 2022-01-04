MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli: ( Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Dinimize laf söyletmeyiz. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür dilemesini bekliyoruz"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Özgür Özel'e tepki) Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı sahaya iniyor, anket yapıp vatandaşa soracaklar

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı sahaya iniyor, anket yapıp vatandaşa soracaklar

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