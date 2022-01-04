Mhp Genel Başkanı Bahçeli: ( Özgür Özel'e tepki) "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Dinimize laf söyletmeyiz. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür dilemesini bekliyoruz"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.