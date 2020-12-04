MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya 'satılmış' demek vatana ihanettir"
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya 'satılmış' demek vatana ihanettir"

04.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:57
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Orduya 'satılmış' demek bir defa vatana ihanettir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Orduya 'satılmış' demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın." ifadesini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bahçeli, bir televizyon kanalında yayımlanan programda CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna yönelik ifadelerini, "Bu düşman üslubunun tavzihi ve tevili elbette mümkün değildir" sözleriyle eleştirdi.

Programın moderatörünün CHP'li Başarır'a beklenen itirazı yapmadığını belirten Bahçeli şunları kaydetti:

"Cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir. Müteakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili Habertürk adına ne Turgay Ciner'den ne de bir başkasından sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Üstelik yapılacak programlara davet edilecek isimlerle ilgili daha titiz hareket edileceği sözü verilmemiştir. Orduya 'satılmış' demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur."

Bahçeli, yayın sırasında programa hemen ara verilebileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi. Orduya hakaretler bir bir sıralanırken çıtını çıkarmayan şarlatanlar, RTÜK kararından sonra neredeyse karalar bağlamışlar, ağıtlar yakmışlar, özgürlük cambazlığı sahnelemeye başlamışlardır. RTÜK kararına saygı duyulmalıdır. Elbet üst kurulun kararına karşı yargı yolu açıktır."

Paylaşımında, "Öyle bir noktaya gelindi ki, tek suçlu, tek kusurlu, tek günahkar RTÜK gibi takdim, tayin ve teşhir edildi" ifadelerini kullanan Bahçeli, bu durumu "akıl tutulması, faşist bir dayatma ve namert bir tertip" olarak nitelendirdi.

Bahçeli şunları kaydetti:

"Orduya 'satılmış' diyeni konuşan yok, ancak RTÜK'e saldıran pek çok! Çarpıklık işte buradadır. Zannederseniz basın ve haber alma özgürlüğünün güvenlik duvarları yıkılmış, sanki ülkemiz karanlık bir çıkmaza hapsolmuş, reform umutları çuvallamıştır. Orduya satılmış diyenleri görmeyen,bu şerefsizliğe itiraz etmeyen bana göre ne hukuktan ne de milli haysiyetten bahsetsin. Bir konunun yalnızca bir tarafını görmek veya göstermek, hiçbir şey görmemek, görememektir. Kahraman Türk ordusuna satılmış diyenlerin rezaleti ortalık yerde duruyorken, özgürlük gitti gidiyor çığlıkları atanlar Türkiye'nin karşında mevzilenmiş iç işgal ve zillet cephesidir."

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orduya hakareti görmezden geldiğini ve milletvekilini de savunduğunu anımsatarak, "Kiralık kalem sahiplerinin RTÜK kararını 'Tek seslilik, demokrasi ayıbı, sopa gösterilmesi, reform inancını sarstı, hakaret' gibi ifadelerle eleştirmeleri zalimlerin fermanıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda "Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri unutmayacağız, bu iğrençliğe paravanlık ve payandalık yapanları unutturmayacağız" görüşlerine yer veren Bahçeli, "Demokrasinin ardına saklanıp Türkiye'yi devirmeye azmetmiş kan içici kenelere, önemle ifade ediyorum ki, müsaade etmeyeceğiz. Bu hesabı soracağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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