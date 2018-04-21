MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Olaylı derbi) Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."