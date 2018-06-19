MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Samsun Mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'ye kulak verilirse hep aynı yalan, hep aynı dolan, hep aynı masal. Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatan CHP, kriz ve kaosa oynuyor." dedi.

Bahçeli, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı bölge mitinginde vatandaşlara hitap etti.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek isteyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türkiye'nin bekası için son derece önemli olduğunu söyledi.

Bahçeli, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da vatan parçalanıyordu, tıpkı 1919'da olduğu gibi. 15 Temmuz'da bayrak soluyor, devlet çöküyordu. Tıpkı 1919'da yaşandığı gibi. Neredeyse Türkiye iç kargaşa ve çatışma ortamına sürükleniyordu. Bağımsızlığımız elimizden kayıp gidecekti. 19 Mayıs 1919'dan öç alınacaktı. FETÖ, müstevlilerin yarım kalan emellerini tamamlamak için ateşe, silaha, bombaya sarılmıştı. Ederi bir dolar olan hainler Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladı. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine, MİT ve emniyet binalarına kurşun yağdırdılar. 251 vatan evladını şehit ettiler, 2 bin 194 vatan evladını yaraladılar. Hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan küçük ve dar kadrolu bir ihanet çetesi, acımasızca Türkiye'ye saldırdı. Oluk oluk kan döktüler. Askeri kamuflaj içine saklanan alçaklar, tarihi varlığımıza az daha kast ediyorlardı. Bekamıza infaza kalkıştılar. Böylesi bir durum karşısında Türk milleti tepkisiz kalamazdı. Türk milliyetçileri sessiz ve hareketsiz duramazdı. İşgal teşebbüsüne karşı en sert duruşu gösterdik, darbeci teröristlerin önünü kestik. Aziz milletimiz bir kez daha, 'Ya istiklal ya ölüm' dedi. FETÖ'cüleri doğduğuna pişman etti. Zulüm püskürtüldü, işgal denemesi, ihanet seli tersine çevrildi. Türk milleti mukaddesatına sahip çıktı. Samsun, al bayrağını indirtmedi."

"Yeni sistem kutlu bir diriliş, sağlam bir duruş, devamlı bir yükseliştir"

Darbe girişiminden sonra devletin ve milletin güvenliğini en üst düzeyde temin etmek mecburiyetinin doğduğuna işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü hainler durmayacaktı. Türkiye'ye kefen biçen şerefsizler vazgeçmeyecekti. İşte bu gelişmeler karşısında Türk milletinin nefsi müdafaa gayretinden, egemenlik haklarını muhafaza gayesinden yeni bir hükümet sistemi tecelli etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temeli 7 Ağustos 2016'da İstanbul Yenikapı'da milyonların katılım ve kararı ile atıldı. 16 Nisan 2017'de bizzat Türk milleti yeni hükümet sistemine 'evet' dedi. Türkiye, milli güvenlik mülahazalarıyla, huzur ve istikrar arayışıyla geleceğini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde gördü. Yeni sistem kutlu bir diriliş, sağlam bir duruş, devamlı bir yükseliştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye Cumhuriyeti hem güçlenmiş hem de taçlanmıştır. Yeni sisteme karşı çıkanlar bit pazarında bezirganlık yapanlardır. Zeytin Dalı Harekatı'nı çekemeyenlerdir. Yani sisteme karşı gelenler beka mücadelemizi hazmedemeyen çürüklerdir."

"Bunlara baksak asıl darbe OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz 2016'dır"

Devlet Bahçeli, konuşmasında CHP ve Millet İttifakı'na yönelik sert eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"CHP'ye kulak verilirse hep aynı yalan, hep aynı dolan, hep aynı masal. Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatan CHP, kriz ve kaosa oynuyor. Bu çarpık ve düşük anlayış, Amasya Genelgesi'ni yıkmak, Erzurum ve Sivas kongrelerini yok saymak istiyor. FETÖ'ye bir kez olsun terör örgütü diyebildiler mi? PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye bir kez olsun sert bir tepki gösterebildiler mi? 15 Temmuz'u bir defa da olsa hain bir darbe kalkışması olarak ifade edebildiler mi? Bunlara baksak asıl darbe OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz 2016'dır. Bunlara kulak versek 15 Temmuz senaryo, tiyatro, düzmece ve planlıdır. Bu kadar milli ve manevi değerlerimize yabancılaşmışlardır. Bu denli Türk düşmanlarının kullanım ve denetimine girmişlerdir. Emperyalizm ne diyorsa CHP, İP, HDP tekrar etmektedir. Pensilvanya neyi konuşsa bu karanlık zihniyetler aynen tatbikinin peşine düşmektedir. 24 Haziran'da olur da zillet ittifakı öne çıkar, bu ittifaktan birisi hasbelkader ikinci tura kalırsa FETÖ'nün 15 Temmuz'da yarım bırakmak zorunda kaldığı işgal girişimi yeniden tutunacak bir zemin bulacaktır. Tehlike bu kadar yakındır, konu vatan, bayrak ve beka konusudur. Mesele 'az yedim, çok yedim, aç kaldım, tok uyudum' meselesi değildir. Mesele Türkiye'dir. Bu itibarla 24 Haziran'ın telafisi yoktur. Sandığın teyidi olmayacaktır. ya beka ve birliğimize helal mücadelemizle sonuna kadar sahip çıkacağız ya da zilletin açtığı çukura zelil niyetlerin kazdığı kuyuya hep birlikte düşüp boğulacağız."

Anadolu topraklarının kahramansız kalmayacağını ifade eden Bahçeli, konuşmasında şair Hüseyin Nihal Atsız'ın dizelerine yer verdi.

Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu itibarla mahvımızı isteyenlere müsaade edemeyiz. Yıkımımızı gözleyenlere izin veremeyiz, 'buyur' diyemeyiz. Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz. Biz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'iz. Biz Türk'ün bayrağına bakıp bakıp çırpınan Karadeniz, düşmana Anadolu'yu zindana çeviren imanız, teslim olmayan ulvi inancız. Bu topraklar kahramansız kalmaz. Çünkü en ücra köşelerden, en mahzun yüreklerden sessizce yükselen dualar vardır. Bu duaların gücüyle bin yıldır bu coğrafyadayız, önümüzdeki bin yıllarda da mutlaka olacağız. Biliyorum ki Samsun kahramandır, Türk milleti kahramanlık destanıdır. Kahramanlar yoksa dalkavuklar vardır, kahramanlık yoksa gelecek karanlıktır. Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmemiştir. Türk milleti inkar edilecek, hafife alınacak, varlığı imha edilecek bir kalabalık veya yığın değildir, olmayacaktır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin dünden bugüne taşıdığı, emek emek kazandığı her hakkı mahfuz tutan, bunları ileriye götürme amacıyla bezenmiş milli bir reform, tarihi bir iradedir. Cumhur İttifakı milli aklın ürünüdür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu aklın sonucudur. Cumhur İttifakı adaletin, ahlakın, sabrın, huzurun, sükunetin, istikrarın, birliğin güvencesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise bu güvencenin hareket ve yönetim merkezidir. Terörizmle çok boyutlu süren mücadelenin başarısı için yeni hükümet sistemi kurum ve kurallarıyla 24 Haziran'dan sonra uygulamaya geçmelidir. Menbiç'teki duruşumuz, Afrin'deki cesaretimiz, El Bab'daki tavrımız, Kandil'deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran'dan sonra daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmelidir."

"Türkiye 24 Haziran'dan sonra rahat bir nefes alacaktır"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, 24 Haziran için en büyük milli proje olduğuna vurgu yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu sistemle birlikte devlette tıkanıklık olmayacak, sistemik bunalımlar yaşanmayacak, Meclis daha kuvvetlenecek, yargı ise daha bağımsız ve tarafsız hale gelecektir. Samsun huzurla buluşacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 29 Ekim 1923'ün tamamlayıcı hamlesi olarak tarihle örtüşecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geleceğin tasarım ve dizaynıdır. Kaldı ki mütecaviz emellere engeldir. Yasama, yürütme, yargı arasındaki yetki, çıkar, alan ve sınır gerilimlerinin son bulması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam olarak yerleşmesiyle sağlanacaktır. Cumhur İttifakı'nın fedakarlığı, aziz milletimizin iradesiyle şekillenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'ye inancın, milli vicdana sadakatin ifadesidir. Bu yüksek inanç ve sadakat, muazzam bir kudretten nasıl bir mücadele yöntemi çıkabileceğinin de eşi bulunmaz bir örneğini teşkil edecektir. Türkiye 24 Haziran'dan sonra rahat bir nefes alacaktır. Hainler sinecek, Türk düşmanları felç geçirecektir."

(Sürecek)