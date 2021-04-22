MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama mesajı Açıklaması
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğin, istiklal haklarının, istikbal haysiyetinin ebedi güvencesi olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğin, istiklal haklarının, istikbal haysiyetinin ebedi güvencesi olduğunu belirtti.

Bahçeli, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasının yakın tarihteki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele'nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis'in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis'in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi Meclis'imizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem Gazi hem de kahramandır. Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM'nin 101'inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı yürekten kutluyorum.

TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ilk Meclisin saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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