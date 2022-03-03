MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Vladimir Putin, Nükleer, Rus, Politika, Haberler

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