MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika