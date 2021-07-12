MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK toplantısına katıldı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK toplantısına katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi Bahçeli'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantının yapıldığı salona gelişi

Bahçeli'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK toplantısına katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK toplantısına katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK toplantısına katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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