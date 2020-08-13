MHP Genel Başkanı Bahçeli: " (Muharrem İnce) 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla... MHP Genel Başkanı Bahçeli: " (Muharrem İnce) 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " (Muharrem İnce) 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki, bin günde memleket parolasıyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA