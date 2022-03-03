MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet İttifakı'nın Montrö hatırlatması siyasi tuzak, sözleşmenin gerçek boyutuyla terstir" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika