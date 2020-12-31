MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin...

31.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:16
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin sırtındaki habis kamburdur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin sırtındaki habis kamburdur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Cahit Özkan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Burak Özçivit Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Vitor Hugo Metin Oktay Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Yeni Yıl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:17:21. #1.15#
title