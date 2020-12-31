MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin...
31.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:16
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin sırtındaki habis kamburdur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin sırtındaki habis kamburdur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven