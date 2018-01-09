MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mhp'nin Kapısına 'Tasfiye Sürecinde' İbaresinin Asıldığını Onursuzca...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecinde' ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla 'Patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir."