MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mektup nezaket dışıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mektup nezaket dışıdır.

27.10.2019 01:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mektup nezaket dışıdır. Trump'ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni ileride çok daha iyi tanıyacaktır"

-"Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur"

-(YPG'li terörist Mazlum Kobani için iade talebi) "Bundan siyasiler yararlanmamalı"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.

Kaynak: İHA

VİDEO: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mektup nezaket dışıdır.
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