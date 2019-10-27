27.10.2019 01:38

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mektup nezaket dışıdır. Trump'ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni ileride çok daha iyi tanıyacaktır"

-"Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur"

-(YPG'li terörist Mazlum Kobani için iade talebi) "Bundan siyasiler yararlanmamalı"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.

Kaynak: İHA