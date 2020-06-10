MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına inatla dudak bükülmekte, kulak tıkanmakta, duyarsız kalınmaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
10.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına inatla dudak bükülmekte, kulak tıkanmakta, duyarsız kalınmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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