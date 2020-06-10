MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına inatla dudak bükülmekte, kulak tıkanmakta, duyarsız kalınmaktadır.
10.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Maalesef Irak Türkmenlerinin meşru talepleriyle birlikte ısrarlı adalet çağrılarına inatla dudak bükülmekte, kulak tıkanmakta, duyarsız kalınmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İHA