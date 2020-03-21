MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz.
21.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:41
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim." - ANKARA
Kaynak: İHA