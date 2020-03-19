MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir.
19.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:43
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir." - ANKARA
Kaynak: İHA