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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir.

19.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:42
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir."

Kaynak: AA

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