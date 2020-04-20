MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır." Kaynak: AA