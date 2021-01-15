MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı

15.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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