MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki Saldırıya İlişkin İfadeleri) Siz de...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadeleri) Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."

Kaynak: AA