MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki Saldırıya İlişkin İfadeleri) Siz de...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadeleri) Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadeleri) Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."
Kaynak: AA