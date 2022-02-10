MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması) İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması) İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması) İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika