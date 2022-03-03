MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika