MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Türkiye, S 400, Türk, Politika, Haberler

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