MHP Genel Başkanı Bahçeli: " "Kazanmak İçin 1 Oy Yeterlidir" Sözüm Adam Olanlar, Adil Olanlar İçin...

MHP Genel Başkanı Bahçeli:""Kazanmak için 1 oy yeterlidir" sözüm adam olanlar, adil olanlar için geçerlidir. CHP'nin zeka özürlü sözcüleri adaletten kaçmasınlar. Sandıklarda çevirdikleri fırıldakların günü geldiğinde ortaya çıkacağını unutmasınlar"

-"Bu seçim sonuçları göstermiştir ki yerel yönetimlerde reform büyük ihtiyaçtır. Konunun TBMM'ye gelmesi halinde her desteği vereceğimiz, her katkıyı sunacağımız çok iyi bilinmelidir"

-"Şunu hiç kimse aklından çıkartmasın ki, şaibesiz şüphesiz ve tertemiz bir oy ile seçimi kazanan kim olursa olsun saygı duyarız, muhatabını tehdit etmekten çekinmeyiz"

-"İstanbul'daki usulsüzlükler, Türkiye'yi krize sürükleyecek hatalara yönelecekse çare yine demokrasi içinde aranmalıdır. Sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul'da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi en mantıklı yoldur"

-"YSK'nın bir karar vermesi, organize sandık yolsuzluğu tespit edilirse olağanüstü itiraz süreciyle birlikte seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur. Hak edilmemiş bir başarı, çalınmış bir zafer hiç kimseye fayda getirmeyecektir"

-"İstanbul'un gelecek beş yılını karartmak, hizmet yerine sürekli kavgayla zaman kaybetmek yanlıştır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam'daki kampında konuştu.

Kaynak: İHA