MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır.

31.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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