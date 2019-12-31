31.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA