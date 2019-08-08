MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğrenecekledir.

08.08.2019 14:14
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğrenecekledir."

Kaynak: AA
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