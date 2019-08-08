MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğrenecekledir.
08.08.2019 14:14
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğrenecekledir."
Kaynak: AA