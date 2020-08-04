MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekat Tahiyyetü'l-mescid namazı kıldı.
04.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:41
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekat Tahiyyetü'l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü'l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de, esasen Yüce Allah'a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin." - ANKARA
Kaynak: İHA