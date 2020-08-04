MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekat Tahiyyetü'l-mescid namazı kıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekat Tahiyyetü'l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü'l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de, esasen Yüce Allah'a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin." - ANKARA

Kaynak: İHA