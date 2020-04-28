MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İslamofobi faillerini uzaklarda aramaya hacet yoktur"
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İslamofobi faillerini uzaklarda aramaya hacet yoktur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İslamofobi faillerini uzaklarda aramaya hacet yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
28.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:12

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İslamofobi faillerini uzaklarda aramaya hacet yoktur. Elbette herkesin inanç, ifade, yaşayış ve tercih özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Fakat hiç kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına, bunu da aklama ve haklı çıkarma kütüklüğüne heves etmemelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı basın açıklamasıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, yeni tip korona virüse karşı verilen mücadelenin sorumluluğunun ve sonuçlarının siyasetten ekonomiye, sosyal hayattan milletler ve devletler arası ilişkilere kadar pek çok alanda derin izler bırakmasının ve farklı bir dünyanın kapılarını aralamasının muhtemel olduğunu belirtti. İnsanlık tarihinde bu denli yaygın ve yoğun bir hastalık vakasına bugüne kadar rastlanmadığını vurgulayan Bahçeli, "Türkiye, Covid-19 hastalığının bulaşıcılığını önlemek, bu dönemi tatsız ve talihsiz bir fasıl olarak geride bırakmak için müttehit ve müttefik halde mücadelesini sürdürmektedir. Hakikaten ülkemiz salgına yönelik muazzam bir direnç ve duruş göstermektedir. Vatan ve vicdan hassasiyetini kaybetmemiş her Türk vatandaşı bu gerçeği bihakkın teslim ve teyit edecektir. Devlet-millet dayanışması aktif ve atılgan, alınan tedbirler doğru ve düzgün, atılan adımlar isabetli ve iradeli, açıklanan kararlar yerli ve yerindedir. Aynı şekilde hükümet basiretli ve başarılıdır. Türkiye Cumhuriyeti, seferberlik ruhuyla hem ülke içinde hem de ülke dışında yerleşik tüm vatandaşlarımıza anında yardım elini uzatırken merhametli ve müşfik yüzünü zorda kalan her ülkeye çevirecek kadar da duyarlı ve dirayetlidir. Olağanüstü bir krizin nasıl yönetileceği, Covid-19 kuşatmasının nasıl ve hangi stratejik mülahazalarla yarılacağı elbette vatanseverlik duygusuyla ve millete hizmet aşkıyla ispatlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Salgının hemen hemen bütün ülkelerin zaaf ve zayıflıklarını açığa çıkardığını belirten Bahçeli, Türkiye'de ise sağlık, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere her alanda tarihi ve tesirli önlemler alındığını, salgına karşı muhkem, muteber ve müteyakkız ölçülerde direniş sergilendiğini kaydetti. Bahçeli, Türkiye'nin salgına yenilmesini, acıklı ve aciz durumlara düşmesini bekleyen, dileyen, hatta bu maksatla inceden inceye faaliyette bulunan çevrelerin var olduğunu aktardı. CHP zihniyetinin yapılanı yıkmak, hakikati çiğnemek, var olanı yok etmek üzerine kurduğu muhalefet anlayışıyla tam bir garabet ve hezimete dümen kırdığını ifade eden Bahçeli, şu ifadeleri kaydetti:

"Aziz Atatürk'ün partisi Türkiye'ye diş bileyen, Türk milletine dirsek çeviren ayıplı ve ahlaksız bir siyasetin uçurum dibine yuvarlanmıştır. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi istismar ederek, Aleviliği bir din gibi göstermeye, bu şekilde takdim ve tarife kalkışan ucuz CHP zihniyeti milletimizin sinir uçlarıyla, inançlarımızın hassasiyetleriyle oynayacak kadar şuur kaybına uğramıştır.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden başka her işe burnunu sokarak, her şeye karışarak, her telden çalarak zehirli emellerini birer birer tedavüle sokmaktadır.Alevilik; İslam diniyle mündemiç bir değer, bununla birlikte kültürel yaşayış ve yorum mirasıdır. Bunun aksini iddia etmek şöyle dursun, imasını dahi yapmak yüce dinimize hakaret ve hıyanettir. Alevi de bizim Sünni de bizimdir. Cami de bizim Cemevi de bizimdir.Ayrımcılık yapanlar asırlar geçse de Yezid'in safından hala ve henüz çıkmayanlardır.Bugünkü hassas ve nazik dönemde CHP'nin kasti ve bir hedefe matuf provokasyonları Türkiye düşmanlarına, İslam karşıtı cephede biriken müptezellere verilmiş kozdur, açık çektir. CHP'nin PKK'yla olan işbirliği ortadadır."

"CHP'nin FETÖ'ye sempatisi gizli ve saklı değildir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçen haftaki cuma hutbesinde yaptığı konuşmayı hedef alan grupların olduğuna işaret eden Bahçeli, "Dini akidelerimize muvafık şekilde paylaştığı vaazına başta CHP zihniyeti olmak üzere Ankara ve İzmir Barolarının izansız, insafsız ve itibarsız tepkileri hayasızlığın siyaset ve hukuk kılıfına bürünmesi olarak görülmelidir. İslamofobi faillerini uzaklarda aramaya hacet yoktur. Elbette herkesin inanç, ifade, yaşayış ve tercih özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Fakat hiç kimse de Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığına, bunu da aklama ve haklı çıkarma kütüklüğüne heves etmemelidir. Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alarak, 'sesi çağlar öncesinden gelen şahıs' olarak itham etmesi, nefret dilinden bahsetmesi, İzmir Barosu'nun aynı tıynetin yörüngesine girmesi Yüce Allah'ın kelamıyla birlikte Efendimize ve dinimize vahim bir saldırıdır. Asıl nefret dili, asıl ilkel ve çağın gerisinde kalmış üslup aynısıyla sözü edilen baroların ruhuna yuvalanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Diyanet İşleri Başkanı'nın malum ve gündeme gelen, aynı zamanda manevi bir gerçek olan sözlerine aynen iştirak etmektedir. Nitekim biz çağlar öncesinden gelen nurlu sesin yaşaması ve yaşatılması konusunda yeminli millet ve maneviyat sevdalılarıyız. Hiçbir hadsiz Türk milletinin manevi değerlerini, milli emanetlerini sorgulayamaz, tartışmaların içine çekemez. Sorgulama ve çekmeye çalışanlar ise tarih, millet ve iman nezdinde bedelini mutlaka ödeyeceklerdir. Allah indinde son din İslam'dır. Bu sarih hakikati bilmek istemeyen, bilip de itiraf edemeyenler Müslüman Türk milletinin karşı kutbu, karşı cephesi, inanç ve iman muhalifleridir. Bunlara da ne söylendiği, nasıl bir tanım getirildiği maşeri vicdanda mahfuzdur. Milletimizin kabul ve inançlarıyla çelişenler, bununla da yetinmeyip saygısızlık ve sabotaja yeltenenler, Cumhur İttifakı'nın yüksek iradesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ihlaslı mukavemetiyle bozguna uğramaktan başka seçenekleri olamayacaktır. Hayat tarzına hürmet bahanesiyle, milli ve manevi bünyemize enjekte edilmek istenen sapıklıklara göz yumulmasını beklemek beyhude bir çabadır.Herkes aklını başına almalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi dinimize, diyanetimize, milli ve manevi değerlerimize yönelmiş her eli kırmaya, her emeli karşılamaya hazır ve muktedirdir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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