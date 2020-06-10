MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır.

Bu olmadığı takdirde ne Irak sorunu bitecek ne de parçalı toplum yapısıyla fiili işgal ve esaret son bulacaktır."

Kaynak: AA