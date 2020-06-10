MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır.
10.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır.
Bu olmadığı takdirde ne Irak sorunu bitecek ne de parçalı toplum yapısıyla fiili işgal ve esaret son bulacaktır."
Kaynak: AA