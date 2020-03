MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların gün batımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eş güdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor." - ANKARA

