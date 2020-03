MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. Covid-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor". - ANKARA

Kaynak: İHA