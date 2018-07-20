MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İki Kesimli, Adaletin ve Eşitliğin Paydasında Buluşmuş İki Toplumlu...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İki kesimli, adaletin ve eşitliğin paydasında buluşmuş iki toplumlu bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ulaşılırsa ne ala, aksi halde kendi göbek bağımızı kesecek gücümüz, kendi ayaklarımız üzerinde duracak takat ve özgüvenimiz hamd olsun vardır, yeri geldiğinde bu gösterilecektir."