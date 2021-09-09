MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir. Onlar dayatıyor ya da istiyor diye Müslüman Türk milleti hak yolundan, hidayet çizgisinden asla dönmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir... - Haberler
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