MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen 'ateistleşme' güzergahına kaymaları ileri düzeyde bir tehdittir. Onlar dayatıyor ya da istiyor diye Müslüman Türk milleti hak yolundan, hidayet çizgisinden asla dönmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı