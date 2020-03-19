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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur.

19.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:49
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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