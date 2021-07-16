MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP'li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM'de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kurul'daki...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP'li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM'de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kurul'daki...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'HDP'li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM'de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kurul'daki...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP'li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM'de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kurul'daki sırasına oturmuştur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP'li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM'de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kurul'daki sırasına oturmuştur. Ama yok sayılan hak ve hukuk olmuştur. Hakikaten derin ızdırap verici bir süreç maşeri vicdanı kanatmıştır. Sebep olanlar utanmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP'li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM'de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kurul'daki... - Haberler
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