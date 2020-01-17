MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendirdi: (3)

17.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçime MHP ve AK Parti dışında çok ciddi hazırlık yapan partiler olduğunu belirterek, "(Haziran ayından sonraki her Pazar günü erken seçim yapılır) diyerek birbirlerine destek verenler var. Yeni kurulacak partileri aralarına alanlar var. Biz kaya gibi Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Bahçeli, partisini takip eden muhabirlerle sohbetinde iç politikaya ilişkin soruları cevaplandırdı.

Bahçeli, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılanan ve istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verildikten sonra yeniden tutuklanan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil'e ilişkin soruyu yanıtladı.

Tahliye kararı veren hakimlerin görev yerinin değiştirildiğini hatırlatan Bahçeli, "HSK, bunların hepsini ihraç etmiş olsa muhalefet, 'hukuka muhalefet ettiniz, bu hakimleri görevden aldınız.' der. HSK diyor ki şimdi, 'Ben ihraç etmedim görev yerlerini değiştirdim.' Bunun anlamı, 'Bunlar artık benim göz hapsimde' demektir." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz'dan önce sık sık "Yurtta sulh cihanda sulh" ifadesini kullandığını anımsatması üzerine Bahçeli, "Bunu söyleyip sonra 'Ben başbakan olacağım.' diyeceksiniz. Nasıl olacaksın? 15 Temmuz günü darbe yapılmış seni kim başbakan yapacak. Bu suali savcının sorması lazım. Bu kavramın arkasında ne var bunu soracak. Neden sormuyor? O da kalkıyor 'Bunlarla ilgili olarak siyasi ayağı bulsunlar çıkarsınlar...' Kim bulacak? Seni başbakan yapacak unsurları bir say bakalım." diye konuştu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından sahneye uyarlanan ve eşi Başak Demirtaş'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile izlediği tiyatro oyununun terör propagandası olup olmadığına ilişkin soruya Bahçeli, "Çok net bunlar. Kimi eş, kimisi ittifak eşi. Bu hanımefendiler evde otururken siz zaten bu tiyatroyu oynuyorsunuz, bu defa Kadir İnanır ile beraber sahnede oynasanız ne olur? O üç masum hanımın ne günahı var." yanıtını verdi.

"Kanal İstanbul tartışmalarıyla tezgah kuruluyor"

Bahçeli, "CHP'lilerin Kanal İstanbul arazisi güzergahından arazi aldığı" iddiasını da "Kendileri söylüyorsa o ideallerinden sıyrılmışlar, alayı rantçı olmuş. Bizi böyle bir tartışmanın içine sokmaya gerek yok." sözleriyle değerlendirdi.

Kanal İstanbul tartışmalarıyla "bir tezgah kurulduğunu" ileri süren Bahçeli, şunları dile getirdi:

"Mevcut İstanbul Belediye Başkanını birileri cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar. Onun adını koymaya çalışıyorlar. Ona artık kimse sen 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın.' demeyecek. 'Sen muhtemelen cumhurbaşkanı adayımız olacaksın.' diyecek."

Bahçeli, CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun Kanal İstanbul'un anayasaya aykırı olduğu yönündeki ifadelerini de "Bir profesöre yakışmayacak üsluplar. Peki Fırat, Dicle, Kızılırmak, Sakarya… Bunların hepsine bakarsanız, her nehrin, derenin aktığı yerde Türkiye'yi böleceksek bize bir evlik yer kalmaz." şeklinde değerlendirdi.

"Biz kaya gibi Cumhur ittifakı olarak yolumuza devam ediyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı kazanması sonrasındaki paylaşımları nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li belediye başkanının listeden düşürüldüğünü hatırlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek ki MHP, 'İlle de filan belediye başkanını yanımıza alacağız' diye bir çabanın içinde veya bir başka gayretin içinde olmamak durumunda. Bazıları gelir, bazıları gider ama MHP'ye, HDP'den, CHP'den belediye başkanı her gün 'geleyim' dese dahi kabul etmem mümkün değil. AKP'den de gelecek olan içinse, Cumhur İttifakı var ayıp olur. Aklın gereği o. Cumhur İttifakı olacaksın belediyeyi de çalacaksın. Böyle şey mi olur?"

Kaynaşlı Belediye Başkanı ihracı sonrasında CHP'li Özgür Özel'in "Biz Sayın Bahçeli'den disipline tedbirli olarak sevk etmesini beklerdik." ifadesini de değerlendiren Bahçeli, "O arkadaşımız kendi partisine biraz akıl versin. Çok hareketli bir arkadaşımız bazen ne söylediğini kendisi de şaşırıyor." dedi.

Bahçeli, belediye başkanlarının parti değiştirmesinin erken seçim işareti olarak değerlendirildiğinin hatırlatılması üzerine, "Erken seçime bizim dışımızda, AK Parti'nin dışında çok ciddi hazırlık yapanlar var. 'Haziran ayından sonraki her pazar günü erken seçim yapılır.' diyerek birbirlerine destek verenler var. Yeni kurulacak partileri aralarına alanlar var. Biz kaya gibi Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

"Alta düşenleri tanumazuk..."

Bahçeli, "İlkeli, seviyeli, inançlı, adam gibi yürüyecek her arkadaşıma gönlüm de kapım da her zaman ardına kadar açıktır." sözlerini, "Söyleyecek başka söz yok!" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaşan eski MHP'li milletvekillerinden Engin Alan ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"Değerli bir komutandır. Herkesi çağırıyoruz. İP'i davet ederken İP'le alakası olmayan bir şahsın gelmesi.. Arzularsa partimiz açık. Biz herkesi kucaklamak istiyoruz ama artık eskisi gibi gel git, gel git olmayacak. Yani bizim Samanpazarı'nda elekler var. En büyük eleği aldık MHP olarak. O elek sosyal eleğimiz oldu. Üstüne atıyoruz, sallıyoruz. Alta düşenle alakamız yok. Üste düşenlerle her şeyi yapabiliriz. Hayat bizi o en büyük eleği aldırmaya mecbur bıraktı. Tecrübeler bizi öyle düşünmeye mecbur bıraktı. Bundan sonra sosyal elek çalışacak. Üstünde kalanların başımızın üstünde yeri var. Alta düşenleri ise Karadeniz tabiri ile tanumazuk."

Bahçeli, muhabirlerin BJK plakalı bir aracını İstanbul milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a hediye ettiğini hatırlatması üzerine "Koleksiyon yenileniyor. Yeni bir jip var. Bizimki eski model. BJK plakaları yayıyorum her tarafa." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA