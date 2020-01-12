MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendirdi: (3)

12.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP tarafından FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis'e araştırma önergesi verilmesine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz yoktur. Atatürk'ten uzaklaşmış, HADEP'le kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifine iş birliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Meyra Otel'de yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanışında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "güçlendirilmiş parlamenter sistem" ile ilgili açıklamasının sorulduğu Bahçeli, "Hesap bilmeyenlere hesap anlatmak çok zor. Onun için ona cevap vermeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Dava arkadaşlarımızla ve omuz verenlerle sonuna dek yürüyeceğiz, oturmayacağız, yorulmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz." ifadelerinin hatırlatılması ve MHP'nin önümüzdeki dönemi nasıl tanımladığı sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Dava arkadaşlarımızdan samimi olan, yıllarını veren, her türlü zahmeti çeken ama kızgın, kırgın, küskün olarak muhtelif dönemlerde sağa-sola sapanları, bir rüzgar ile sürüklenenleri tekrar bir duldaya çekmek istiyorum. O dulda da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Duldayı tarif etmeme gerek var mı?"

CHP'nin, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis'e araştırma önergesi vermesinin sorulduğu Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz yoktur. Atatürk'ten uzaklaşmış, HADEP'le kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifine iş birliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur." şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul Projesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kanal İstanbul Projesi ile Montrö Sözleşmesi'nin bağının olup olmadığının sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Montrö ile herhangi bir ilişkinin olmadığı resmi açıklamalarla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Onun üzerinden tekrar bir tartışma açarak 'Var mıydı, yok muydu?' demek doğru değildir. Çünkü artık bunun kararı verilmiştir. Montrö ile ilgili olmadığı devlet yöneticileri tarafından anlatılmıştır. Onun üzerinden tartışma başlatmak, televizyon programlarında 4-5 konuşmacının arasına bizi de dahil etmek olur. Biz de o hatayı işlemeyiz."

Bahçeli, Kanal İstanbul konusundaki değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Yalnız bir gerçek var. O gerçeğe göre biz hareket ediyoruz. Bir siyasi parti programında, gündeminde, seçim beyannamesinde vadettikleri ile ilgili iktidar olduklarında yaptıkları çalışmaları göz önüne alındığı vakit bugüne kadar kaydedilenlerin büyük bir kısmı yapılmış. Şimdi ona itiraz edenler hep oralardan geçiyorlar. Ben bir defa Boğaz'ın altından geçtim ama İstanbul'da ne Cumhuriyet Halk Partililer var ki hep Boğaz'ın altından geçiyorlar. O sebepten dolayı biz 17 yıldan beri iktidarda bulunanların kamuoyuna vadettikleri üzerinde ısrarla durulanları 'yapamazlar', 'yaparlar' tartışmasının içerisinde 'yapamazlara' laf üretecek bir yanlışa düşmek istemeyiz. Benim klasik arkadaşlarla konuşmam vardır. Birileri çıkmış 'yapamazlar' diyor. Öbürü çıkmış 'yıkarım' diyor. Bize ne kalıyor geriye? Bana da kalan 'yakarım' oluyor."

Bahçeli, yeni kurulan ve kurulacak partilere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüzde 99 oranında benzer yönlerimiz söz konusu. İttifak konusuna seçim yaklaştığında bakarız." ifadesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Tabii yeni partiyi kuranların niyetlerine bağlı. Niçin kurdukları ve onu kamuoyu ile paylaşımları, amaçlar ve hedefler doğrultusunda ele alırsak CHP veya zillet ittifakının bugüne kadar söylemlerini aynen tekrarlayan bir anlayışı görmekteyiz. Yani 'Cumhur ittifakına, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız. Tekrar parlamenter sisteme dönmek istiyoruz. Onu da birlikte yüceltecek ve güçlendirecek bir şekilde organize edeceğiz' diyor. Davutoğlu böyle diyor, Kılıçdaroğlu böyle diyor, Saadet Partisi diyor... Yani genel tabir var. 'Zadeler böyle düşünüyor.' Anladınız mı ne demek istediğimi..."

(Bitti)

Kaynak: AA