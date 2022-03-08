MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi güçlendirilmiş palavra sistemidir. Güçsüzleştirilmiş Türkiye'ye çağrıdır."

Devlet Bahçeli: "NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü demek, Türk milletine en kesif hakarettir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dalımızı kıranın ağacını kökten sökeriz. Dikkatleri Ukrayna'dan Türkiye'ye çevirme gayesi taşıyanlar ya gaflet ya da...