MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi güçlendirilmiş palavra sistemidir. Güçsüzleştirilmiş Türkiye'ye çağrıdır."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi güçlendirilmiş palavra sistemidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi güçlendirilmiş palavra sistemidir. Güçsüzleştirilmiş Türkiye'ye çağrıdır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika