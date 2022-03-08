MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi güçlendirilmiş palavra sistemidir. Güçsüzleştirilmiş Türkiye'ye çağrıdır." - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi güçlendirilmiş palavra sistemidir. Güçsüzleştirilmiş Türkiye'ye çağrıdır."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi güçlendirilmiş palavra sistemidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin gerçek ismi güçlendirilmiş palavra sistemidir. Güçsüzleştirilmiş Türkiye'ye çağrıdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Türkiye, Politika, Haberler

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