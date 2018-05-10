MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan'da İP'e zorla geçirilen 15 CHP milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir."