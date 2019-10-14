MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı (2)
Dev Türk bayrağından detay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracıyla gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlamasından görüntü ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı.
14.10.2019 11:00
Dev Türk bayrağından detay
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracıyla gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlamasından görüntü
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı.
Kaynak: AA