MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir".
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir". - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika