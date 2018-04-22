MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gazi Meclis'in Hür İradesini, 98 Yıllık İzzetini, İkbal Arayışlarıyla,...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir.