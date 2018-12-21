MHP Genel Başkanı Bahçeli Gazetecilerle Bir Araya Geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerle bir araya geldi.

2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri devam ediyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda verilen arada kuliste gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin TBMM Genel Kurulunda CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşmasıyla ilgili sorusu üzerine, "CHP'yi yok sayan bir konuşma yaptı. MHP'de böyle bir konuşma yapılsaydı, 'gel yerine otur' derdim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA