MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi) Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi) Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol...

14.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:30
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi) Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi) Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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