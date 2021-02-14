MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi) Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol...
14.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:30
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi) Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi) Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun