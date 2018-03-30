MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir."