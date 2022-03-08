MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Toplumsal huzura kastetmeyi hedefleyen mihrakları, yağ bağlamış doymaz kursakları ile hesaba çekmeli, burunlarından fitil fitil getirmeliyiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Borsa, Politika, Haberler

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