MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırsatçıların fesat yuvalarının, kara borsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Toplumsal huzura kastetmeyi hedefleyen mihrakları, yağ bağlamış doymaz kursakları ile hesaba çekmeli, burunlarından fitil fitil getirmeliyiz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika