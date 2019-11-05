MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır'...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır'...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir.

05.11.2019 14:29
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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