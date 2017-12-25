MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ'nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur."