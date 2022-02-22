MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ekrem İmamoğlu) Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her seferde dile getiren devşirilmiş sözde...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ekrem İmamoğlu) Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her seferde dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması, soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ekrem İmamoğlu) Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her seferde dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması, soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika