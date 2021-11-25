MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik sorunları bahane göstererek 'haydi meydana' diyen, 4 Aralık günü Mersin'de ilk mitingi yapacaklarını duyuran... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik sorunları bahane göstererek 'haydi meydana' diyen, 4 Aralık günü Mersin'de ilk mitingi yapacaklarını duyuran...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik sorunları bahane göstererek 'haydi meydana' diyen, 4 Aralık günü Mersin'de ilk mitingi yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu teröristleri hararetle selamlamıştır.

MERSİN (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik sorunları bahane göstererek 'haydi meydana' diyen, 4 Aralık günü Mersin'de ilk mitingi yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu teröristleri hararetle selamlamıştır." - ANKARA

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