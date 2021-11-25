MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik sorunları bahane göstererek 'haydi meydana' diyen, 4 Aralık günü Mersin'de ilk mitingi yapacaklarını duyuran...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik sorunları bahane göstererek 'haydi meydana' diyen, 4 Aralık günü Mersin'de ilk mitingi yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu teröristleri hararetle selamlamıştır.
MERSİN (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik sorunları bahane göstererek 'haydi meydana' diyen, 4 Aralık günü Mersin'de ilk mitingi yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu teröristleri hararetle selamlamıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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