MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe mekaniği Türk...
09.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe mekaniği Türk milletinin ve Cumhur İttifakı'nın kutlu varlığıyla altüst edilmiş, oyun bozulmuştur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe mekaniği Türk milletinin ve Cumhur İttifakı'nın kutlu varlığıyla altüst edilmiş, oyun bozulmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi çuvallamış, kaybetmiştir. Çıkarcıların karşısında imanla çarpan kalpler ittifak halindedir." - ANKARA
Kaynak: İHA